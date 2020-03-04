İsmail Kartal'dan F.Bahçe yönetimine mesaj

Ç.Rizespor ile yollarını ayıran ve bir süredir boşta olan İsmail Kartal, Feenrbahçe teknik direktörlüğüne talip oldu.

58 yaşındaki teknik adam, görev verilmesi halinde para almadan çalışabileceğini söyledi.

"PARA ALMAM"

Kartal, "Görev verilmesi halinde F.Bahçe'yi sezon sonuna kadar ücretsiz çalıştırmaya hazırım. Gerekirse yeni hocanın yanında antrenörlük yapar, gelecek sezona takımın hazırlanmasında yardımcı olurum." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar yardımcı antrenörlük yapan Kartal, 2014-2015 sezonunda teknik direktörlük koltuğuna getirilmiş, ancak başarısız geçen sezonun ardından görevden alınmıştı.