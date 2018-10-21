İsmail Köybaşı: Arkadaşlarıma yardımcı oluyorum

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İsmail Köybaşı, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Köybaşı'nın açıklamaları şöyle:

ARKADAŞLARIMA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM

"Bir futbolcu için en zor zamanlardır böyle röportaja gelmek. Bu durum nasıl anlatılır bilemiyorum. Çok üzgünüz. 3-4 maçtır gol yemiyoruz ama gol de atamıyoruz.

Bir şeyleri değiştirmekten bahsediyoruz ama bence, ben önce kendimi değiştirmek isterim. Kendi adıma analiz yapıp daha sonra ışığımla arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün de yine yardımcı olmaya çalıştım. Her şeyin bilincindeyiz, çok zor konuşması."

"ÖZÜR DİLERİZ, DURUMUN FARKINDAYIZ"

"Takım içinde gerekli şeyleri yapıyoruz aslında, kahvaltı, birliktelik, aktivite ama topun canı istemeyince söylediklerimin anlamı kalmıyor. Daha önce böyle bir durumda olmadım. Bu durumdan bizi galibiyetler serisi çıkarır. Galibiyet demiyorum, galibiyetler serisi ama lig, UEFA, kupa, hepsi birden, başka çaremiz yok.

O top çizgiyi geçmeli, çünkü biz gol yemiyoruz. Özür dilerim, durumun farkındayız. Bu da önemli, farkındalık bir şey getirir. Olmuyor, değişecektir, girecektir o top. İvmeyi yukarı taşıyınca yukarı çıkacağız."