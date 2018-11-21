İsmail Köybaşı: Ben de taraftarlar kadar F.Bahçeliyim

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı, antrenman sonrasında gündemi değerlendirdi.

Koeman'la Milli Takım arasında biraz daha fazla çalışma imkanı bulduklarını belirten 30 yaşındaki oyuncu önemli açıklamalarda bulundu. İsmail'in açıklamaları şu şekilde:

"KEŞKE DEĞİL 'İYİ Kİ' DERİM!"

"Geriye dönüp baktığımda keşke yerine "İyi ki" demeyi tercih ederim. Bazen oynarken kazanırsınız ama oynamayınca da kazanacağınız şeyler vardır. Düzenli forma giydiğimde neler yapabileceğimi bliyorum."

"BÖYLE BİR LİG GÖRÜLMEDİ"

"Şampiyonluk konusunda sadece biz değil, hiçbir takımın konuşabileceğini düşünmüyorum. Böyle bir lig uzun süredir görülmedi. Bizim için hedef bir sonraki maç olmalı. Böyle düşünmek çok daha mantıklı gözüküyor."

"FENERBAHÇE'YE KENDİMİ ADIYORUM"

"Ben hep dürüst davranırım. Protestolara üzüldüm. Ama gerçekten şunu biliyorum ki içinde bulunduğumuz durumlar neden oluyor. Ben de Fenerbahçe'yi seviyorum, gelen taraftar kadar kendimi adıyorum. Onlar kadar ben de Fenerbahçeliyim."