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İsmail Köybaşı Granada'da

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı, La Liga ekiplerinden Granada'ya 1 yılı uzatma opsiyonlu 2 yıllık imza atacak.

| Haber Merkezi
İsmail Köybaşı Granada'da
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Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra sarı-lacivertli takımdan ayrılan İsmail Köybaşı, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Granada'ya transfer oldu. 

Granada'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, İsmail'in özellikleri tanıtılarak, İspanyolca "Hoş geldin" ifadesi yer aldı.

YARIN 13.30'DA BASINA TANITILACAK

Granada Kulübü ayrıca resmi açıklamasında, 30 yaşındaki sol bek İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Granada'ya geldiğini yazdı. Türk futbolcu ile sağlık kontrolünün ardından 1 yılı uzatma opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre İsmail Köybaşı, cuma günü TSİ 13.30'da basına tanıtılacak.

İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu (Celta Vigo) ve Enes Ünal'dan (Valladolid) sonra La Liga'da bu sezon forma giyen üçüncü Türk futbolcu olacak.

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