İsmail Köybaşı, İspanya'da yaşananları anlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, İspanya'da da hızla yayıldı.

Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı, yayıncı kuruluşa ülkede koronavirüs salgını altında neler yaşandığını anlattı.

"ŞAKAYA GELEBİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Herkesin birbirine görünmez bağlarla bağlı olduğunu dile getiren Köybaşı, "Şu anda İspanya'da hepimiz karantina altındayız. İki haftalık bir OHAL ilan edildi ülke genelinde. Dolayısıyla, biz de verilen talimatlara uymak zorundayız. Hepimizin birbirimize görünmez bağlarla bağlı olduğumuzun bir kanıtı bu. Kaçacak bir yer yok. Her yaptığımız başkalarını etkiliyor. Bu sorumluluk ve bilinçle hareket etmeliyiz. Bu durum İspanya'da daha az vakalarla başladı. İnanılmaz bir artış gösterdi. İnsanlarda stres ve korku günden güne arttı. Bu korku ve panik, daha fazla sorumluluk ve bilinçli hareket etmeye yöneltti. Ben de ülkemizdeki her bir insanın, bu görev ve bilinçle hareket etmesini istiyor, diliyorum. Bu olay şakaya gelebilecek bir olay değil. İspanya, Türkiye'den önde gidiyor. İnşallah, ülkemiz alınan tedbirler çevresinde bu olayı en ufak hasarla atlatır. Evinizde kalın diyorum." dedi.

"İSPANYA'DA HERKES BU DURUMU KABUL ETTİ"

Panik ve korku içinde değil, bilinçli ve sorumlu hareket etmeleri gerektiğini belirten İsmail Köybaşı, "Market tedariklerimizi yapabiliyoruz. Birer kişi olarak yapıyoruz. Ya eşim ya ben çıkıyoruz. Bilinçli bir şekilde yapılıyor burada. Herkes bir anda içeri girmiyor, tek tek giriyoruz. İçeride maske ve eldivenleri kullanıyoruz. Olabildiğince uzak ve temastan uzak hareket ediyoruz. Olaylar çok ciddi. Bu süreçte, daha fazla kendi içime yöneldim. Daha fazla meditasyon yapıyorum. Kulüp de bize antrenman talimatları ve malzemeleri gönderdi. Bu şekilde bireysel antrenman yapmamızı sağlıyor. Sonuç ve durum bu şekilde İspanya'da. Herkes bu durumu kabul etti. Açıkçası, bu duruma adapte olmalıyız. Panik ve korku içerisinde değil, bilinçli ve sorumlu hareket etmeliyiz. Birbirimize daha fazla güven aşılamalıyız." şeklinde konuştu.

"NİSAN AYINDA BİLE DEVAM EDİLMESİ ZOR"

İspanya'da liglerin Nisan ayında bile devam etmesinin zor olduğunu söyleyen Köybaşı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"OHAL süreci var. İki hafta süreli ilan edildi. 1 ay, 6 haftaya kadar uzayabileceği söyleniyor. Vaka sayısına, duruam göre hareket edecekler. Maçlarla ilgili bir bilgimiz yok. Kulüpten bir yetkiliyle görüşmedim. Benim fikrime göre, nisan ayında bile devam edilmesi zor görünüyor."