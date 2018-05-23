İsmail Köybaşı'na Süper Lig ekibinden teklif

Fenerbahçe'de bu sezon da beklenilen katkıyı veremeyen İsmail Köybaşı ile yollar ayrılıyor.

ERZURUMSPOR İSMAİL'İ İSTİYOR

Başkanlık seçiminin ardından Şampiyonlar Ligi içiin güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular da netleşmeye başladı.

Sarı-lacivertli ekip ilk 11'de oynayacak bir sol bek alıp Hasan Ali Kaldırımı'ı da alternatif olarak kadroda tutacak. İsmail Köybaşı ise gönderilecek. İsmail'e Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurum talip oldu. Tecrübeli sol bekin de Erzurum'a gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

İsmail bu sezon sarı-lacivertli formayla 14 maça çıktı ve 3 asist yaptı.