İsmail Köybaşı'nın dakikası 20 bin lira

Ligin ilk 4 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İsmail Köybaşı, ilk kez 5. haftada oynanan Konyaspor karşılaşmasında görev aldı ve 79 dakika sahada kaldı.

İLK YARIDA ÇOK AZ ŞANS VAR

Beşiktaş, Rizespor ve Başakşehir maçlarında şans bulamayan tecrübeli oyuncu, 9. haftadaki Sivasspor maçında 90 dakika, 10. haftadaki Ankaragücü karşılaşmasında ise 74 dakikada sahada kaldı. 11. haftada oynanan Alanyaspor mücadelesinde ise 37 dakika oynadı. Sivasspor, Ankaragücü ve Alanyaspor maçlarında sarı kart gören İsmail Köybaşı, ligin ilk yarısında son olarak Akhisarspor deplasmanında 12 dakika şans buldu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, ligin ilk yarısında 5 maçta şans bulan ve bu karşılaşmaların 3’ünde sarı kart gören İsmail Köybaşı, ligin ikinci yarısında ilk maçına 20. haftada Göztepe karşısında çıktı. Hasan Ali Kaldırım’ın cezalı olması nedeniyle ilk 11’de sahaya çıkan İsmail Köybaşı, bu maçta 90 dakika şans bulurken, Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu maçın ardından 7 hafta boyunca kulübeden çıkamayan İsmail Köybaşı, ilk olarak Galatasaray derbisinde 81. dakikada oyuna dahil oldu. Hasan Ali Kaldırım’ın kırmızı kart cezası nedeniyle bu hafta Alanyaspor deplasmanında da forma giyen İsmail Köybaşı, 60. dakikada yerini Frey’e bıraktı.

Ligin ilk yarısında 5 maçta 292 dakika forma giyip 3 sarı kart gören İsmail Köybaşı, ikinci yarıda ise 3 maçta sahaya çıkıp 159 dakika şans buldu. Süper Lig’in 29 haftası geride kalırken, tecrübeli futbolcu toplam 451 dakika şans buldu ve 4 sarı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. İsmail Köybaşı sahada kaldığı her 113 dakikada 1 sarı kart görmüş oldu.

DAKİKADA 3 BİN 310 EURO (20 BİN TL) KAZANDI

Fenerbahçe’den yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan İsmail Köybaşı, lig maçlarına bakıldığında 29 haftanın yalnızca 8’inde forma şansı bulabildi. Ligde şu ana kadar 451 dakika forma giyen İsmail Köybaşı, şimdiye kadar dakikada 3 bin 310 Euro kazanmış oldu. Ligin geride kalan 29 haftası göz önüne alındığında şu ana kadar toplamda 1 milyon 492 bin 647 Euro kazanan İsmail Köybaşı’nın Fenerbahçe’de dakikada kazandığı para da 3 bin 310 Euro (20 bin TL) oldu.