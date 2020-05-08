İsmail Yüksek: Çocukluk hayalim F.Bahçe'de oynamaktı

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Transferle ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak, genç oyuncunun isteği doğrultusunda önünü açtıklarını söyledi.

''ÇOCUKLUK HAYALİM DEDİ, ÖNÜNÜ AÇTIK''

Transferdeki ücret detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacaklarını belirten Çardak, "İsmail Yüksek'in transferinde Fenerbahçe ile anlaştık. Transferdeki ücretin detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağız. Fenerbahçe hem yetenekli hem de karakterli bir oyuncu transfer etti. İsmail Yüksek çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı, transfer sürecinde bizimle konuştu ve 'Benim çocukluk hayalim Fenerbahçe'de forma giymekti, hayalimi gerçekleştirmeme izin verin' dedi. Biz de kendisinin önünü açtık, bu transfer gerçekleşti." ifadelerini kullandı.