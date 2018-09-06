İsmet Badem hayatını kaybetti

Eski basketbolcu, basketbol yorumcusu ve yazarı İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitirdi.
ACI HABERİ OĞLU DUYURDU
İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem, Twitter hesabından "Maalesef babam İsmet Badem'i kaybettik" paylaşımıyla üzücü haberi verdi.
İSMET BADEM KİMDİR?
1972-1973 yılarında Samsunspor Basketbol takımında yıldızı parladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Basketbolu bıraktıktan sonra çeşitli dergilerde, Murat Murathanoğlu'nun sunduğu canlı tv programlarında yorumculuk yapan İsmet Badem üç kitap yazdı. Dünyada ilk kez tüm içeriği basketbol olan 12 sayfalık Fanatik Basket Gazetesi'ni çıkardı. Fanatik Basket tam 13 sene yayın hayatında kaldı.
(İsmet Badem'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım)