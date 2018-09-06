Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

1 İsmet Badem hayatını kaybetti Spor dünyasının sevilen isimlerinden, bir nesle basketbolu sevdiren adam İsmet Badem hayata gözlerini yumdu.

2 PFDK'dan sezonun ilk ağır cezası PFDK, Emre Belözoğlu, Hasan Şaş ve Belhanda'ya 3'er maç ceza verdi.

3 Cocu sol beke İsmail Köybaşı'yı koyacak Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun kalmayan Phillip Cocu'nun milli aranın ardından formayı İsmail Köybaşı'na vereceği öğrenildi.

4 Modeste'den Galatasaray paylaşımı Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Anthony Modeste, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

5 Danimarka'nın yeni takımı: Youtuber, marangoz, öğrenci Danimarka Futbol Federasyonu ile milli takım oyuncuları arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası kurulan alternatif kadro ilk sınavını Slovakya karşısında verdi.

6 Şenol Güneş'ten Negredo'ya: Çok değerlisin Sezon başı kampında Negredo'yu istemediğini açık bir şekilde dile getiren Şenol Güneş, transfer dönemi kapanınca oyuncudan yararlanma kararı aldı.

7 Ceara kalecisi Everson'dan müthiş frikik golü - İZLE Brezilya Serie A Ligi'nde Ceara kalecisi Everson, Corinthians'a harika bir frikik golü attı.

8 Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor Quaresma'nın oğlu Ricky Boy, antrenmanda attığı trivela golüyle, bu konuda en az babası kadar yetenekli olduğunu gösterdi.

9 Aykut Kocaman ile Ç.Rizespor anlaşamadı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan ve son olarak Ç.Rizespor'la görüşen Aykut Kocaman, bu sezon takım çalıştırmayacağını açıkladı.