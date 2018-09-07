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İsmet Badem'in ölüm nedeni kaza değil

İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem, babasının trafik kazasında ölmediğini, motorunun üstünde fenalaştığı için yere düştüğünü açıkladı.

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İsmet Badem'in ölüm nedeni kaza değil

Basketbol duayeni İsmet Badem'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Oğlu Burçin Badem, babasının trafik kazası sonucu hayatını kaybetmediğini açıkladı.

Badem, “Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil” ifadelerini kullandı.

Burçin Badem'in açıklaması şöyle;

FENALAŞMIŞ

"Üzüntümüzü paylaşan, durum öğrenmek isteyen dostlar. Babamı hastaneden teslim aldık. Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil, en büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor. Onun ustalığında birinin kontrolünü kaybedip kaza yapacağı durum yok."

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