İspanya 3. kez son 16'da veda etti

İspanya için 2018 Dünya Kupası çalkantılı başladı. Elemeleri yenilgisiz tamamlayarak Dünya Kupası vizesi alan İspanya'da teknik direktör Julen Lopetegui Real Madrid'in başına geçti.

Bu anlaşmanın ardından İspanya Futbol Federasyonu, turnuvaya 1 gün kala Lopetegui'yi görevden alarak yerine Fernando Hierro'yu getirdi. İspanya, Rusya'daki turnuvaya 3-3'lük Portekiz maçıyla başlarken, İran'ı 1-0 yendikten sonra Fas karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle birlikte B Grubu'nu averajla lider bitirdi. Son 16 turunda A Grubu'nu ikinci sırada noktalayan Rusya ile eşleşen İspanya, penaltı atışlarıyla 2018 Dünya Kupası'na nokta koydu.

3. KEZ AYNI SENARYO

İspanyollar ilk hayal kırıklığını 1990 Dünya Kupası'nda yaşadı. Belçika, Uruguay ve Güney Kore'nin bulunduğu gruptan lider çıkan İspanya bir üst turda Yugoslavya'ya uzatmalarda elendi. İspanya'nın ikinci yenilgisi 2006 yılında Almanya'da geldi.

Matadorlar bir kez daha Ukrayna, Tunus ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu grup aşamasından çıktılar ancak Fransa'ya 3-1 kaybettiler. İspanya aynı kaderi bu kez Rusya'da yaşadı. Penaltı atışlarına kadar direnen İspanya, ev sahibi ekibin 4-3'lük üstünlüğünden kaçamadı ve kupaya erken veda etti.