İspanya futbolu çeyrek finalin dışında kalabilir

İspanyol futbolu 14 yıl sonra bir ilki yaşayabilir. Devler Ligi'nde 2018-19 sezonuna 4 takımla katılan İspanya futbolunun kaleleri birer birer turnuvaya veda etti.

Grubunda 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Valencia'nın ardından, son şampiyon Real Madrid'in de Ajax'a elenmesi büyük yankı yarattı. Atletico Madrid ise 2-0 kazandığı ilk maçın ardından rövanşta Juventus'a direnemedi ve İspanya'yı tek temsil eden takım Barcelona kaldı.

Katalan ekibi bu akşam 0-0'ın rövanşında Lyon'u konuk edecek. Barça'nın da Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi halinde 2004-05 sezonundan bu yana ilk kez bir İspanyol ekibi çeyrek finalde olmayacak.