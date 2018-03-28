İspanya hazırlık maçında Arjantin'i dağıttı

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 12. dakikada Diego Costa, 27. dakikada ise Isco'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Arjantin, 39. dakikada Nicolas Otamendi ile ağları sarstı. İlk yarı İspanya'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyunu yeniden kontrolü altına alan İspanya'da maçın yıldızı Isco, 52. ve 74. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. İspanya, 55. dakikada Thiago Alcantara, 73. dakikada da Iago Aspas'la gol buldu.

Mücadeleden 6-1 galip ayrılan İspanya Milli Takımı, bu sonuçla yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Arjantin Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Barcelonalı yıldız Lionel Messi, maçta forma giyemedi.

BREZİLYA, ALMANYA'YI EVİNDE YENDİ

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Brezilya, deplasmanda Almanya'yı 1-0 mağlup etti.



Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Brezilya, 37. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, ikinci yarıda geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve mücadele Brezilya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 23 maç sonra kaybeden Almanya, önceki yenilmezlik serisi rekorunu egale etmeyi başaramadı. Türk asıllı futbolculardan Liverpoollu Emre Can ile Arsenalli Mesut Özil'in forma giymediği Almanya'da, Manchester Cityli İlkay Gündoğan ise 81'inci dakikada yerini Timo Werner'e bıraktı.



Brezilya'da ise Beşiktaşlı Talisca kadroda yer almadı.

İNGİLTERE İLE İTALYA YENİŞEMEDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında ise İngiltere, Dünya Kupası vizesi alamayan İtalya ile 1-1 berabere kaldı.



İngiltere, 26. dakikada Jamie Vardy'nin golüyle öne geçmesine rağmen İtalya, 87. dakikada Lorenzo Insigne'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

MISIR, KENDİ EVİNDE YUNANİSTAN'A YENİLDİ

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Yunanistan, Mısır'ı 1-0 mağlup etti.

İsviçre'nin Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü, Yunanistan adına 29. dakikada Nikos Karelis kaydetti.

Liverpool'un yıldız oyuncusu Mısırlı Muhammed Salah, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

EV SAHİBİ RUSYA, FRANSA'DAN 3 YEDİ

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Fransa, deplasmanda Rusya'yı 3-1 mağlup etti.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadelede Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 40. ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe ile 49. dakikada Paul Pogba kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 68. dakikada Fedor Smolov'dan geldi.

Rusya Milli Takımı'nda, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustaedter 90 dakika görev yaptı.

Günün diğer hazırlık maçında İran, Merkur Arena'da konuk ettiği Cezayir'i 2-1 yendi.