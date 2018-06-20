İspanya, İran'ı zorlanarak yendi

İspanya, Dünya Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında İran'ı zorlandığı mücadelede 1-0 mağlup etti.

İSPANYA İRAN'I GEÇTİ

İspanya, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede tek golünü 54. dakikada Diego Costa'nın ayağından buldu. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Matadorlar, grupta puanını 4'e çıkardı ve 3 puanda bulunan İran'ın üzerine çıktı.

ZEVKLİ MAÇLAR OLMUYOR

Futbolseverler uzun süredir en sıkıcı turnuvayı izliyor. Büyük beklentilerin olduğu favorilerin sahaya iyi bir futbol koyamaması ve puan kayıpları yaşması zevksiz bir Dünya Kupası yaşatıyor.

Gollerin çoğunluğunun duran toplardan ve bireysel hatalardan oluşan turnuvada, İspanya ve Portekiz arasındaki çekişmeli maçın dışında seyir zevki yüksek bir mücadelenin olmaması dikkat çekti.