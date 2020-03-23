İspanya La Liga'da maçlar süresiz olarak ertelendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, İspanya'da her geçen gün etkisini artırarak devam ediyor.

Tüm spor faaliyetlerinin durduğu İspanya'da, La Liga'nın yeniden başlama tarihi merakla bekleniyordu.

Bugün ise İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga, ülke futbolunu belirsiz bir süreyle askıya aldığını açıkladı.

TEHLİKE GEÇMİŞTİR RAPORU GELENE KADAR BEKLENECEK

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga Koordinasyon Komitesi'nin birlikte aldığı ortak kararla, futbol maçları ve ligleri hükümetten 'Koronavirüs salgınında tehlike geçmiştir' raporu gelen kadar askıya alınmıştır. Hükümet de herhangi bir sağlık riski oluşturabilecek bir konuda devam kararı verilmemesi yönünde görüş bildirdi." ifadeleri kullanıldı.

RFEF ve La Liga, toplum sağlığının birinci önceliği olduğunu ve İspanyol halkını bu virüse karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak, 2 bin 182'ye yükseldi.