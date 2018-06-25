İspanya lider Portekiz ikinci oldu

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda A ve B gruplarında mücadeleler sona erdi.

A grubunda 3 maçını da kazanan Uruguay lider, 6 puanlı Rusya ikinci oldu. B grubunda ise 3 maçta 5 puan toplayan iki takımdan İspanya, Portekiz'i gol fazlasıyla geçerek zirvede yer aldı.

SON 16’DA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Turnuvanın statüsü gereği son 16 turunda gruplardaki takımlar çapraz olarak eşleşiyor.

Buna göre son 16 eşleşmeleri;

A grubu lideri Uruguay - B grubu ikincisi Portekiz

B grubu lideri İspanya - A grubu ikincisi Rusya

LİDER SON DAKİKADA DEĞİŞTİ

B grubunda oynanan İspanya-Fas, İran-Portekiz maçlarında son bölüm nefes kesti. Son dakikalarda İran Portekiz'e, İspanya da Fas'a gol atınca liderlik el değiştirdi.

Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta İran ile Portekiz 1-1 berabere kaldı. Portekiz'in golünü Quaresma, İran'ın golünü ise 90. dakikada penaltıdan Karim Ansarifard attı.





4 gole sahne olan diğer maçta ise Fas iki kez öne geçtiği maçta İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Fas'ın gollerini Boutaib ile Youssef En-Nesyri atarken, İspanya'nın golleri Isco ve Aspas'tan geldi.

İSPANYA GOL FAZLASIYLA PORTEKİZ'İ GEÇTİ

Grupta oynanan üçüncü maçların ardından İspanya ve Portekiz 5, İran 4, Fas ise 1 puan topladı. İspanya daha çok gol attığı için Portekiz'i geride bırakarak grubu lider bitirdi.