İspanya, Madrid'le anlaşan Lopetegui'yi kovdu

İspanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın başlamasına 1 gün kala, Real Madrid ile anlaşan Julen Lopetegui'yi kovdu.

BU DAVRANIŞ KABUL EDİLEMEZ

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, "Ulusal takımın teknik direktörü Lopetegui'yi görevden alma kararını verdik. Ona teşekkür ediyor, iyi şans diliyoruz. İspanya Milli Takımı, bütün İspanyollarındır. Real Madrid'e gideceğini, herkesten 5 dakika önce öğrendik. Böyle bir davranış kabul edilemez. Julen bu takım için iyi çalıştı ama bu durum böyle yönetilmez. Real Madrid en iyi teknik direktörü arıyordu, benim için sorun yok. Real Madrid'in davranışı hakkında da bir görüş bildirmeyeceğim. Fakat, biz federasyon olarak tüm İspanyollar'ı temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rubiales, "Bu kararı almadan önce oyuncularla konuştum. Turnuva öncesi onu kurtarmak için her şeyi yaptılar. Bu karar alınmıştı ve artık geri dönülemezdi." ifadelerini kullandı.

Julen Lopetegui, 12 Haziran Pazartesi günü Real Madrid'in yeni teknik direktörü olarak ilan edilmişti. İspanyol basını, Lopetegui yerine Real Betis Teknik Direktörü Quique Setien'in getirileceğini iddia etti.