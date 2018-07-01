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İspanya maçı öncesi ve sonrası doping testi

Kaleci Akınfeev, Rusya'nın İspanya'yı elediği maç sonrası doping testine tabii tutuldu.

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İspanya maçı öncesi ve sonrası doping testi

Rusya’nın, İspanya ile son 16 müsabakasında karşılaşması ve penaltılara uzayan maçı kazanarak çeyrek finale yükselmesinden sonra şok bir gelişme yaşandı.

MAÇ ÖNCESİ DE KONTROL YAPILDI

FIFA tarafından maç sonrası Rusya milli takım kalecisi Akınfeev, FIFA’nın sağlık ekiplerince alınarak doping testine tabii tutuldu.

İspanya maçının önceki günü yine Rus milli takım kampına giden FIFA sağlık komitesi tüm takıma doping kontrolü uygulamıştı. Başarılı bir performansla takımını çeyrek finale taşıyan Akınfeev’e doping testi, Rusya cephesinde kısa süreli şaşkınlığa sebep oldu. 

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