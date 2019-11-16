İspanya, Malta'yı gole boğdu

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda İspanya ile Malta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23. dakikasında Morata ile öne geçen İspanya, 41. dakikada Cazorla ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

İspanya, 62. dakikada Alcacer ile durumu 3-0'a getirdi. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Pau Torres çıktı ve farkı 4'e yükseltti.

İSPANYA GOL OLDU YAĞDI

Dani Olmo 69. dakikada skoru 5-0 yaptı. Maçın 71. dakikasında Moreno'nun golüyle durum 6-0'a geldi.

Son sözü 85. dakikada Navas söyledi ve ve İspanya, Malta'yı 7-0 mağlup etti.

Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İspanya, bu sonuçla birlikte puanını 23'e yükseltti. Malta ise 3 puanda kaldı.