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İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

Deportivo'yu mağlup eden Katalan ekibi, 1 maçı eksik olmasına rağmen 35. hafta sonunda şampiyonluğu garantiledi.

İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti
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La Liga 35. hafta maçında Barcelona, Emre Çolak'ın takımı Deportivo La Coruna'ya konuk oldu. Katalan ekibi, 7'de Coutinho ve 38'de Messi'nin attığı gollerle 2-0 üstünlüğü sağladı. 40'ta Lucas Perez, farkı 1'e indirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

EMRE ÇOLAK'IN GOLÜ, DEPORTİVO'YA YETMEDİ

64. dakikada milli futbolcumuz Emre Çolak, skora dengeyi getirdi.

MESSİ 2 GOL ATTI, BARÇA 25. KEZ ŞAMPİYON

82 ve 85'te sahneye çıkan Lionel Messi'nin golüyle Barcelona maçı 3-2 kazandı ve 25. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Namağlup Barcelona, 1 maçı eksik olmasına rağmen puanını 84 yaptı ve sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Atletico Madrid'in 9 puan önünde yer aldı.

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