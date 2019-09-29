İspanya'da gündem Hazard'ın kötü performansı

İspanyol devi Real Madrid, 100 milyon euro ödeyerek Chelsea'den Hazard'ı aldı ve yaz transfer döneminin en çarpıcı imzalarından birini attırdı. Ancak Belçikalı yıldız, beklentilerin çok altında kaldı.

4 MAÇTA SKORA KATKI YAPAMADI

La Liga'nın ilk 3 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hazard, daha sonra çıktığı 3 lig maçında ise gol ya da asist yapamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 3-0 kaybettikleri mücadelede de yokları oynayan Belçikalı orta saha, taraftarların ve basının hedefinde.

Ronaldo'nun Real Madrid'deki boşluğunu doldurması için alınan Hazard'ın bu kadar kötü oynaması yoğun şekilde eleştiriliyor.

Sosyal medyada Hazard'la dalga geçilen capsler yapılırken, geçtiğimiz gün Suarez'e asist yapan Barcelona kalecisi Ter Stegen'in, Hazard'dan daha faydalı olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Hazard daha önce de fazla kiloları nedeniyle eleştirilmişti.