İspanya'da mahsur kalan Wuhan Zall, Çin'e döndü

Wuhan Zall isimli ekibin futbolcuları sezon öncesi hazırlık kampını İspanya'da geçirmek için 1,5 ay önce bu ülkeye geldi.

Hazırlık kampına başladıktan sonra Çin'in koyduğu seyahat kısıtlaması nedeniyle ülkelerine dönemeyen ekip, virüsün İspanya'da yayılması nedeniyle ülkeden çıkışını hızlandırdı.

İSPANYA'DA MAHSUR KALDILAR

Daha önce şubat ayı ortasında İspanya'dan ayrılmayı planlayan futbol ekibi, çıkışını mart ayı sonuna erteledi.

Ancak İspanya'da salgın nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmesi Çin futbol takımı oyuncularını endişelendirdi.

Takımın Teknik Direktörü Jose Gonzalez, AP'ye yaptığı açıklamada Çin'de durumların şu an iyi olduğunu söyledi.

Çin'de futbol sezonunun mayıs ayı başında başlama durumunun olduğunu söyleyen Gonzalez, "Çin'e girdikten sonra karantinaya alınacağız. Ne kadar erken girersek o kadar iyi." dedi.

Çin birinci futbol liginin 22 Şubat'ta başlaması öngörülüyordu ancak salgın nedeniyle ertelendi.

Wuhan Zall ekibi ilk olarak Shenzhen kentine giderek sezon öncesi son hazırlıklarını bu kentte devam edecek.

Wuhan Zall ekibinden hiçbir oyuncu şu ana kadar koronavirüsüne yakalanmadı.

Futbol takımı oyuncuları İspanya'ya gitmeden önce de Vuhan kentinden yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Guanghzou şehrinde sezon öncesi hazırlık kampına girmişti.