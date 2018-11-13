İspanya'da ödüller Messi'ye gitti

İspanya Ligi'nde sezonun en iyileri ödüllerini aldı. Marca gazetesinin düzenlediği organizasyonda Lionel Messi, sezonun en iyi oyuncusuna verilen Alfredo Di Stefano ile gol kralına verilen Pichichi ödüllerinin sahibi oldu.

Geçen sezonu 34 golle 5. kez İspanya Ligi gol kralı olarak tamamlayan Lionel Messi ödül töreninde soruları yanıtlarken, "En iyi golün hangisiydi?" sorusunu, "Bilmiyorum. Size gerçeği söylemek gerekirse, golleri hatırlamıyorum. Önemli gollerden daha çok insanları mest eden golleri tercih ederim." şeklinde yanıtladı.

La Liga'da bu sezonki rekabeti de değerlendiren Arjantinli, "Her zamankinden daha rekabetçi olması lig için iyi. Kolay maç yok. Her takım birbirini yenebiliyor ve bu seyirciler için daha cazip. Böyle kalmasını umuyorum." diye konuştu.

LİONEL MESSİ ÖDÜLÜ VURGUSU

İspanya Ligi Başkanı Javier Tebas ise törende Lionel Messi'yi övdü ve geçen aylarda yaptığı açıklamayı tekrarladı. Lionel Messi'nin futbolu bıraktıktan sonra onun adına bir ödül verilebileceğini kaydeden Tebas, "Kimse, La Liga'ya Messi'ninn yaptığı katkıyı sağlamadı. Cristiano Ronaldo'nun seri A'ya gitmesi, bunu daha anlamlı kılıyor." dedi.

Neymar'ın yeniden İspanya'ya dönme ihtimali için de konuşan Tebas, "Neymar'ı yeniden İspanya'da görmek isterim. Hangi takım olduğu önemli değil. Real Madrid mi? Söylediim gibi bu önemli değil. Bu külüplere önemli şeyler katar" açıklamalarını yaptı.