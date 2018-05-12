İspanya'da pole pozisyon Hamilton'ın

Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.
Son şampiyon Hamilton, 1.16.173'lük zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi olurken, takım arkadaşı Valtteri Bottas 1.16.213 ile ikinciliği elde etti.
Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.16.305'lik derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu. Kaza yapan Toro Rosso'nun 28 yaşındaki pilotu Brendon Hartley, sıralama turlarını tamamlayamadı.
TSİ 16.10'da başlayacak İspanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.16.173
2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.16.213
3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.16.305
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.16.612
5. Max Verstappen (Red Bull) 1.16.816
6. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.16.818
7. Kevin Magnussen (Haas) 1.17.676
8. Fernando Alonso ((McLaren-Renault) 1.17.721
9. Carlos Sainz (Renault) 1.17.790
10. Romain Grosjean (Haas) 1.17.835