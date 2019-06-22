İspanya'da şampiyon Real Madrid

İspanya 1. Basketbol Ligi final serisi dördüncü maçında Real Madrid, Barcelona'yı 74-68 mağlup ederek üst üste ikinci, toplamda 35. şampiyonluğuna ulaştı.

TOPLAMDA 35. ŞAMPİYONLUK

Üst üste ikinci, toplamda 35. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'te, Rudy Fernandez 12 sayı, Walter Tavares 10 sayı 13 ribaunt ile oynarken, maçı 15 sayı 9 ribaunt 6 asist ile tamamlayan Facundo Campazzo, final serisinin MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçildi.

Turkish Airlines EuroLeague son 16 turunda Anadolu Efes'e elendikten sonra lig şampiyonluğunu da seriyi 3-1 kaybederek Real Madrid'e kaptıran Barcelona Lassa'da Kevin Pangos 16, Chris Singleton 12, Adam Hanga 11 sayı attı. Real Madrid'in 51 yaşındaki İspanyol koçu Pablo Laso ise takımın başında olduğu 8. yılında 5. kez lig şampiyonluğuna uzandı.