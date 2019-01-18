İspanya'da seyirci rekoru kırıldı

İspanya LaLiga Santander ve 2'nci Lig'in ilk yarısında seyirci rekoru kırıldı. 2018-2019 sezonun ilk yarısı, bir önceki sezona göre 602 bin 372 seyirci artışıyla 7 milyondan fazla seyredildi.

2018-19 sezonunun ilk yarısında toplam 7 milyon 520 bin 225 taraftar stadyumlarda yer aldı. Bu rekorun sezon sonunda hedeflenen 15 milyon sayısına da yaklaşıldığını gösteriyor.

Daha önce hiç bir sezonun ilk yarısının sayısı önceki sezonlara göre 7 milyon (% 8.71 artışla) seyirciye ulaşmamıştı. Sezonun ilk yarısında önceki sezonlara göre 602 bin 372 daha fazla taraftar stadyumda yer aldı. LaLiga Santander'daki 5 milyon 172 bin 228 seyirci sayısı, 2017-18 döneminde % 2,35 oranında artış göstererek toplamda 118 bin 942 daha fazla taraftar stadyumlara gitti.

LaLiga 2'de ise geçen sezon 2 milyon 347 bin 997 toplam seyirci sayısına ise 11 haftada ulaşıldı. Bu da 2'nci ligde % 25,93'lük bir artış olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ortalama seyirci sayısı da artış gösterdi. Barcelona ve Real Madrid'in de mücadele ettiği

LaLiga Santander'de seyirci ortalaması 27 bin 222 kişi olurken, LaLiga 2'de taraftar ortalaması ise 10 bin 164 kişi oldu. LaLiga'da ilk 19 haftadaki seyirci artışı, sezon sonunda toplam 15 milyon barajının aşılması için önemli bir kriter olarak gösteriliyor.