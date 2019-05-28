İspanya'da şike operasyonu: Futbolcular gözaltında

İspanya güne şike soruşturmasıyla uyandı.

Polis birçok evde arama yaparken bazı futbolcular ve kulüp başkanları göz altına alındı.

İspanyol Devlet Ajansı'nın (EFE) son dakika olarak paylaştığı habere göre polis, birinci ve ikinci ligdeki bazı maçlarda bahis kazancı elde etmek için sonuçları doğrudan etkileyen bir suç örgütüne operasyon düzenledi.

RAUL BRAVO İÇİN ÖRGÜTÜN ELEBAŞI DENİLİYOR

Polis kaynaklarından sızan bilgilere göre gözaltına alınanlar arasında Real Madrid'in eski futbolcusu Raul Bravo (2017'de futbolu bıraktı), geçen haftaki lig maçıyla futbolu bırakan Borja Fernandez (Real Valladolid), Samu Saiz (Getafe), Inigo Lopez Montana (Deportivo) var. Raul Bravo için örgütün elebaşı deniyor.

La Liga'da küme düşen Huesca'nın başkanı Agustin Lasaosa ile kulübün sağlık işlerinden sorumlu görevlisi Juan Carlos Galindo Lanuza da bu sabah gözaltına alınan diğer isimler.