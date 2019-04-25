İspanya'dan Arda Turan iddiası

İspanyol devi Barcelona, Başakşehir'e kiraladığı Arda Turan'dan bonservis bedeli elde etmek istiyor ve oyuncuyu sezon sonunda satacak.

BARCELONA SATMA HAKKINA SAHİP

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sports'un haberine göre Barça, Arda Turan'ı Başakşehir'e kiraladı ancak sözleşmesine koyduğu özel bir madde ile oyuncuyu her transfer döneminde satmaya hakkı var. Deneyimli yıldızdan gelir beklentisi olan İspanyol ekibi bu yaz Arda'yı en iyi teklifi yapan takıma gönderecek.

Arda Turan için Atletico Madrid'e 41 milyon euro ödeyen Barcelona, bu fiyatın en azından bir kısmını milli futbolcuyu satarak elde etmek istiyor.

Haberin detaylarında Katalanların transfer için önceliği Başakşehir'e verdiği ancak İstanbul ekibinin böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

GALATASARAY DA BİR OPSİYON

Haberde transfer için bir diğer opsiyonun Galatasaray olduğu yazıldı. Ancak Başakşehir'den yıllık 4 milyon euro kazanan Arda için Galatasaray'ın hem bonservis bedeli hem de yıllık maaş ödemesi oldukça zor görünüyor.

Daha önce Arda Turan'ın sarı-kırmzılı kulübe döneceği ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

Arda Turan'ın Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesi de, Barcelona ile olan kontratı da Haziran 2020'de sona erecek.

(Sports'ta yer alan haber)

Ocak 2018'de Arda Turan için düzenlenen imza töreninde konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan yarım sezon 2 milyon euro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon euro artı bonus olarak sözleşme imzalamıştır. Transfer için opsiyon ilk bizde. Barcelona'ya hiç ödeme yapmadan Arda'nın bonservisine yüzde 25 oranında ortak olduk. Önümüzdeki yıl satıldığı taktirde yüzde 20, bir sonraki yıl satıldığı taktirde yüzde 25 bize ödemek durumundalar. 41 milyon euroluk bir bonservis bedeli yatırımı yapılmışken Barcelona'ya hiç bir bedel ödemiyoruz. Şampiyon olursak 300 bin euro ödeme yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.