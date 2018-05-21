İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi takımların kadroları belli olmaya devam ediyor. Son olarak İspanya Milli Takımı'nın 23 kişilik kadrosu açıklandı.
Teknik Direktör Lopetegui'nin sürprizi Chelsea'nin golcüsü Alvaro Morata'yı kadroya almamak oldu.
Dünya Kupası Elemeleri'nde 5 maça çıkan Morata 5 gol kaydetmişti. Premier League'de ise 31 maçta görev alan 25 yaşındaki yıldız 11 gol ve 6 asist üretti. Matadorlar, İran, Fas, ve Portekiz ile B Grubu'nda yer alıyor.
İspanya'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Kaleciler: Kepa, De Gea, Reina.
Savunma: Alba, Azpilicueta, Carvajal, Nacho, Monreal, Odriozola, Pique, Ramos.
Orta Saha: Isco, Thiago, Busquets, Silva, Iniesta, Saul, Koke.
Forvet: Asensio, Aspas, Costa, Rodrigo, Vazquez.