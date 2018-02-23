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İspanyol askerler, Pep Guardiola'nın uçağını indirdi

Katalonya'nın bağımsızlığı için konuşmalarda bulunan Pep Guardiola'nın özel uçağının İspanyol askerler tarafından indirilip arandığı öğrenildi.

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Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, İspanyol askerleri tarafından büyük bir şok ile karşılaştı.

UÇAĞI İNDİRİLDİ VE ARANILDI

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre İspanyol askerler, Guardiola'nın özel uçağını indirdi ve aramada bulundu.

Guardiola'nın ailesini taşıyan ve Barcelona'dan Manchester'a uçacak uçağı inceleyen askerlerin uzun bir süre boyunca uçağı beklettikleri kaydedildi.

KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLİYOR

İspanyol askerlerin, Katalanya'nın bağımsızlığını desteklediği gerekçesiyle Pep Guardiola'nın uçağında arama yaptıkları iddia edildi.

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