İspanyol basını: Arda, Dursun Özbek'le görüştü

Futbol hayatına Barcelona'da devam eden ancak bu sezon forma giyemeyen Arda Turan hakkında Galatasaray iddiaları bir kez daha İspanyol basınından geldi.

BAŞKAN'LA GÖRÜŞTÜ

İspanya'da yayın yapan El Mundo Deportivo'nun haberine göre; İstanbul'da olan Arda Turan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve İdari Menajer Cenk Ergün'le bir görüşme gerçekleştiriyor.

GÖRÜŞME KADERİNİ BELİRLEYECEK

Görüşmeden çıkacak sonucun yıldız futbolcunun Barcelona'daki kaderini belirleyeğinin belirtildiği haberde Monaco ve Arsenal'in de Arda'yı istediği ifade edildi.