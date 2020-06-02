İspanyol basını: Barcelona koronavirüsü sakladı

11 Haziran'da yeniden start alacak olan La Liga'da, artık geri sayıma geçildi.

İspanyol radyo kanalı RAC1 ise, ligin başlamasına kısa bir süre kala çarpıcı bir habere imza attı.

BEŞİ FUTBOLCU, TOPLAM YEDİ KİŞİ

İspanyollar, koronavirüs salgınının başladığı günlerde Barcelonalı fubolculara test yapıldığını, 5'i futbolcu, 2'si teknik ekipten olmak üzere toplam 7 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını, ancak bu durumun gizli tutulduğunu iddia etti.

Haberde, hastalığa yakalananların hepsinin sağlığına kavuştuğu da belirtildi.