İspanyol basını: Bas Dost Fenerbahçe'de

Yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile dün 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başlıyor.

Sportif direktör Damien Comolli'nin bir süredir yürüttüğü transfer çalışmaları, Phillip Cocu'nun da göreve resmen başlamasıyla birlikte hızlandı.

ANLAŞMA TAMAM

beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçe'nin Bas Dost ile anlaşmaya vardığını aktardı.

Yemeniciler, "Fenerbahçe'de Comolli'nin Bas Dost ile anlaştığı ve Bas Dost'un önümüzdeki sene Fenerbahçe forması giyeceği haberleri bize ulaştı" ifadelerini kullandı.

İspanyol basını da Fenerbahçe'nin Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'da forma giyen forvet oyuncusu Bas Dost ile anlaşmaya vardığını yazdı.

SPORTİNG LİZBON'LA DAVALIK OLDU

Kulübü Sporting Lizbon ile davalık olan ve dosyası FIFA'da olan Hollandalı yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtilirken, sportif direktör Damien Comolli'nin Dost transferini bitirmeye yakın olduğu bildirildi.

F.Bahçe'nin istediği Bas Dost'un en şık golleri ViDEO

Comolli, oyuncunun kulübü Sporting Lisbon ile görüşerek işi sıkı tutma hedefinde.

Yarın antrenmanlara başlayacak olan Fenerbahçe'de Bast Dost transferinin yurt dışı kampına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

GOL MAKİNESİ

Daha önce Hollanda U20, U21 ve A Takım formasını sırtına geçiren 29 yaşındaki Bas Dost, 1,96 metrelik boyuyla dikkat çekiyor.

Sporting'e 11,8 milyon Euro karşılığında transfer olan ve şu anda bonservisi elinde olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon 49 maçta 34 gol attı ve 4 asist yaptı.

Bas Dost, aynı forma altında 2016-17 sezonunda ise 43 maçta 37 gol atıp, 5 asist yapmıştı.