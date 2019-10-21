İspanyol basını: Cehenneme hoş geldin Real

1 F.Bahçe'nin gündemi 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklar Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi kazanılan şampiyonların peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa devlerinin şampiyonluk sayılarını paylaştı.

2 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından Independent Gazetesi, 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Listede, yolu ülkemizden geçen eski yıldızlar da yer aldı.

3 Rus Temel Reis 3 dakikada nakavt oldu Kollarına ilaç enjekte ederek gündem olan ve "Rus Temel Reis" lakabını alan Kirill Tereshin, çıktığı ilk MMA maçında nakavt oldu.

4 Andone'den Galatasaray'a övgü Sivasspor'a 2 gol atarak yıldızlaşan Andone, Real Madrid'i yenecek güçte olduklarını söyledi. Rumen futbolcu, sarı-kırmızılı kulübü, İspanyol devine benzetti.

5 Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen borçlar Rakiplerine büyük bir fark atarak Beşiktaş'ın 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi'nin, ay sonuna kadar 105 milyon liralık ödeme yapması gerekiyor.

6 Fatih Terim takımı motive ediyor Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid maçı öncesinde oyuncularına, sarı-kırmızılı takımın İspanyol devini yendiği maçları izletti.

7 Emre Belözoğlu: Yenilmektense kırık kaburgayla oynarım Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, kaburgasında kırık olduğunu ancak sarı-lacivertli takım için sakat sakat oynamaya devam edeceğini söyledi.

8 Falcao'dan kötü haber geldi Tam 19 gün sonra antrenmanlara başlayan Falcao'nun Real Madrid maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, forvette Andone'yi oynatacak.

9 Ozan Tufan'ın sakatlık numarası yaptığı anlar Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 yendiği maçta Ozan Tufan'ın, vakit geçirmek için sakatlık numarası yapması tepki çekti.