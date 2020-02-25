Emre Mor, Yunanistan'da da tutunamadı

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray’a gelen ve bir türlü Fatih Terim’in gözüne giremeyen Emre Mor, Olympiakos’a 6 aylığına kiralık olarak gönderilmişti.
Piyasa değeri 1.5 milyon euroya kadar düşen 22 yaşındaki futbolcu için İspanya basınından yeni bir haber geldi.
LİGDE HİÇ OYNAYAMADI
İspanya'nın As gazetesinin haberine göre Emre, burada da istenileni veremedi.
Yunanistan'da sadece kupa maçlarında toplamda 46 dakika süre alabilen ve ligde henüz oynayamayan Mor, yeniden Celta Vigo'ya dönecek.
Celta Vigo kulübünün Emre'yi satmak istediği, fakat bir türlü bonservisini elinden çıkartamadığı gelen bilgiler arasında.
İspanyol ekibinin yönetimi, Emre Mor’dan yeni takım bulmasını isteyecek. Takım bulamazsa sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilecek.