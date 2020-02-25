Emre Mor, Yunanistan'da da tutunamadı

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 İspanyol basını: Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek İspanya'nın Celta Vigo takımından transfer edilen fakat Galatasaray'da istenileni veremeyen Emre Mor için AS gazetesi, oyuncunun yeniden Celta Vigo'ya döneceğini yazdı.

2 Feghouli'nin taktiği Galatasaray'a golü getirdi Hafta boyunca duran top çalışan sarı-kırmızılı takım, bunun meyvesini derbide topladı. Feghouli'nin, Donk'un Fenerbahçe'ye attığı kafa golünde yaptığı markaj, Galatasaray'a golü getirdi.

3 F.Bahçelilerin açtığı pankarttaki gizli gönderme Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli taraftarların açtığı "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart ile ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

4 Beşiktaş'ta, en az 5 yabancı oyuncu gönderilecek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, performanslarını yeterli bulmadığı Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens'in önümüzdeki sezon takımda olmasını istemiyor. Boateng, N'Koudou ve Ruiz'le ise yola devam edilecek.

5 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın durumu belirsizliğini koruyor. Kulislerde konuşulan adaylar arasında öne çıkan isim ise Erol Bulut.

6 F.Bahçeli futbolcuların hakem isyanı Derbi sonrası Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapan Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylıların maç boyunca kendilerini tahrik ettiğini, hakemin ise buna göz yumduğunu söyledi.

7 Galatasaray, derbi tişörtü çıkarıyor Galatasaray, Kadıköy zaferi sonrası hakemi eleştirirken defalarca "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diyen Ozan Tufan'ın bu sözlerinin yer aldığı bir tişört çıkaracak.

8 Derbi primi: 500 bin euro Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup eden Galatasaray'da yönetim, futbolculara 500 bin euro prim dağıtma kararı aldı.

9 G.Saraylı futbolculardan gönderme: Fener ağlama 20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen Galatasaray'da futbolcular, bu büyük zaferi takım otobüsünde doyasıya kutladı.