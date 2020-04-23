İspanyol basını: F.Bahçe, Naldo'yu istiyor

Son iki senedir ligde beklenen başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu kez işini şansa bırakmıyor.
Koronavirüs nedeniyle yaşanan sosyal izolasyon sürecini de transfer çalışmalarıyla geçiren Başkan Koç, gözünü Brezilyalı savunmacı Naldo'ya dikti.
NALDO, FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR
İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Espanyol forması giyen Naldo ile temasa geçti.
Haberde; sarı-lacivertli ekibin 32 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmak istediği belirtilirken, Naldo'nun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi.
Kontratında 1 yıl uzatma opsiyonu bulunan Brezilyalının, sarı-lacivertlilere imza atmak istediği ve opsiyonu bu sebeple kullanmayacağı da yazıldı.