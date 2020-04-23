İspanyol basını: F.Bahçe, Naldo'yu istiyor

1 Arda Turan: Ben bitmedim Barcelona'ya kadar yükseldikten sonra yaptığı hatalar nedeniyle hızla düşüşe geçen Arda Turan, tüm bu olanlara rağmen pişman olmadığını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu, "Ben daha bitmedim" dedi.

2 Salzburglu futbolcular maskeyle idmana çıktı Haftalar sonra çalışmalara başlayan Salzburglu futbolcular, altılı gruplar halinde maske takarak antrenman yaptı.

3 Max Kruse taraftarların sorularını yanıtladı Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, Instagram hesabı üzerinden taraftarlarla bir araya geldi. Kruse, "Bu sene şampiyon olamayacağız" dedi.

4 N'Sakala'dan Beşiktaş sinyali Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği bilinen Alanyasporlu futbolcu N'Sakala, kişisel Instagram hesabından siyah-beyaz formalı bir fotoğrafını paylaştı.

5 Emre Kılınç: G.Saray içimde bir ukdedir Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Emre Kılınç, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılınç, söylediği sözlerle Galatasaray ile anlaştığını da belirtmiş oldu.

6 Emre: İnsanların üzerimde baskı oluşturmasını istemedim Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan'dan ayrılarak Danimarka'ya giden Emre Mor, bir programa konuk oldu. 22 yaşındaki oyuncu, futbol hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

7 Mustafa Cengiz, Beşiktaş'a ayetle yanıt verdi G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 1986-87 şampiyonluğunun kendilerine verilmesini isteyen Beşiktaş'a ayetle cevap verdi. Cengiz, "İnnallahe meassabirin (Allah sabredenlerle beraberdir)" dedi.

8 Emre Belözoğlu karantinada imajını değiştirdi Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, evinde geçirdiği karantina sürecinde saçlarını kazıttı.

9 Sergen Yalçın listesini hazırladı Karantina döneminde yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Sergen Yalçın, futbol komitesine 42 isimlik bir liste sundu.