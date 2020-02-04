İspanyol basını: Messi ile Pique kavga etti

La Liga'da son 7 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen ve teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalan Barcelona'da, sular durulmuyor.
İspanya basınından AS'ta yer alan haberde; Barcelona'da takım içi gruplaşmaların ciddi boyutlara ulaştığı ve bu durumun da olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi.
Haberde; salı günü antrenmanda Messi ile Pique arasında kavga çıktığı kaydedildi.
Birbirlerinin üzerine yürüyen ikilinin, bir anda bağırarak konuşmaya başladığı ve takım arkadaşlarının araya girerek tarafları sakinleştirdiği vurgulandı.