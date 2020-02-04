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İspanyol basını: Messi ile Pique kavga etti

İspanya'nın AS gazetesi, Messi ile Pique'nin antrenmanda tartıştığını ve kavganın diğer futbolcular tarafından büyümeden önlendiğini yazdı.

| Haber Merkezi
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İspanyol basını: Messi ile Pique kavga etti

La Liga'da son 7 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen ve teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalan Barcelona'da, sular durulmuyor.

İspanya basınından AS'ta yer alan haberde; Barcelona'da takım içi gruplaşmaların ciddi boyutlara ulaştığı ve bu durumun da olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi.

Haberde; salı günü antrenmanda Messi ile Pique arasında kavga çıktığı kaydedildi.

Birbirlerinin üzerine yürüyen ikilinin, bir anda bağırarak konuşmaya başladığı ve takım arkadaşlarının araya girerek tarafları sakinleştirdiği vurgulandı.

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