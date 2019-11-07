İspanyol basını: Real Madrid, G.Saray'ı süpürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 6 Kasım'da 6-0 yenilerek tarihi bir hezimet yaşayan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne gol atamadan veda etti.
Madrid ekibinin farklı galibiyetini manşetlere taşıyan İspanyol basını ise Galatasaray'ı tiye aldı.
İşte gazetelerin maç manşetleri:
REAL MADRİD G.SARAY'I SÜPÜRDÜ
EL PAIS: Real Madrid, Galatasaray’ı süpürdü
MARCA: Bale ve James olmasa ne yazar
AS: Bernabeu’da zenginleştirilmiş uranyum bulundu: Rodrygo
MUNDO DEPORTIVO: Real Galatasaray’ı çok kolay geçti
DIARIO GOL: Real Madrid’e huzur veren bir galibiyet oldu
DEFENSA CENTRAL: Rodrygo hat trick yaptı, Madrid'in tanrısı oldu
ABC: Real’in karşısında bir rakip olmadığını söylememiz gerekecek.
FOXSPORT MEKSİKA: Real Madrid, Bernabeu’da Galatasaray’ı ezdi