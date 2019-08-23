İspanyol basını: Real Madrid Kameni'yi istiyor

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışında bulunan Carlos Kameni için şaşırtıcı bir haber ortaya atıldı.

Andriy Lunin'i Valladolid'e, Luca Zidane'ı da Racing Santander'e kiralayan Real Madrid, Keylor Navas'ın da takımdan ayrılma ihtimaline karşın Thibaut Courtois'ya yedek bakıyor.

14 YIL LA LİGA'DA OYNADI

OK Diario'da yer alan habere göre, deneyimli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Real Madrid, alternatifleri arasına Carlos Kameni'yi de ekledi.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kameni geçmişte uzun yıllar La Liga'da forma giydi ve Malaga ile Espanyol'da toplam 14 yıl geçirdi.

35 yaşındaki Carlos Kameni ile ilgilenen Real Madrid'in listesinde Roma'nın 36 yaşındaki yedek kalecisi Antonio Mirante, Milan'dan aynı yaştaki Pepe Reina ile Chelsea'nin 37 yaşındaki Arjantinli kalecisi Willy Caballero bulunuyor.

2017 yazında Malaga'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Carlos Kameni sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda 9'u Süper Lig olmak üzere toplam 16 maçta görev yaptı. 2018-19 sezonunda lisans çıkarılmayan Kamerunlu, geçen sezon hiçbir maçta süre almadı.