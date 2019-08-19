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İspanyol basını: Real Madrid, Neymar'ı almaya yakın

PSG'den ayrılması beklenen Neymar için Barcelona ile Real Madrid'in yarışı devam ediyor. AS'ın yaptığı son habere göre ise, Real Madrid bir adım önde.

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İspanyol basını: Real Madrid, Neymar'ı almaya yakın

İspanya'da yayın yapan AS, "Real Madrid, Neymar transferi ile Barcelona'ya darbe vurmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. Real Madrid'in geçtiğimiz pazar günü yaptığı son temaslardan sonra Neymar'ı artık imza aşamasına getirdiğinin de detayını verdi.

NEYMAR İÇİN PARA ARTI TAKAS

İddiaya göre Real Madrid ve PSG arasındaki Neymar anlaşması, bazı oyuncuların da takasta kullanılmasını içerebilir.

Habere göre PSG, Real Madrid'den Vinicius'u istedi ancak bu teklif Florentino Perez tarafından reddedildi. Navas, Raphael Varane, Benzema ve Isco gibi isimler de transfer görüşmelerinde gündeme geldi. Real Madrid'in 2 Eylül tarihine kadar Neymar transferini bitirmeyi çok istediği de ifade edildi.

Daha önce çıkan haberlerde de PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun Neymar'ın ayrılığına onay verdiği dile getirilmişti.

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