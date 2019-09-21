İspanyol basını Uğurcan'a lakap taktı: Zubizaretta

Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe'ye yenilirken, bir isim İspanyolları hayran bıraktı.

İspanyol spiker, maç sonunda karşılaşmanın değerlendirmesini yaparken, Uğurcan'ı, Barcelona'nın bir dönem kalesini koruyan Zubizaretta'ya benzetti ve 'Türk panteri' ifadesini kullandı.

Maçı naklen yayınlayan İspanyol TV kanalında da Uğurcan'ın kurtardığı kritik pozisyonlar üzerinde görüntüler tekrarlanarak yorumlar yapıldı.

SÖZLEŞMESİ 2025'E UZATILDI

Fırtına, birçok talibi olan kaleci Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. KAP'a yapılan açıklamada, "01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. Uğurcan her sezon için 3.5 milyon euro alacaktır" denildi.