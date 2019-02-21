İspanyol basınına konuşan Kameni Türk futbolunu kötüledi

Fenerbahçe’ye Malaga’dan büyük ümitlerle transfer edilen ancak bir türlü kaleyi devralamayan Carlos Kameni, İspanya’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kamerunlu file bekçisiyle bir röportaj yapan Marca gazetesi, bunu ‘Kameni’nin Türk cehennemi’ başlığıyla yayınlarken “Kameni Türkiye’de cehennemi yaşıyor” denilerek uzun süredir forma giymediği aktarıldı.

TEK BAŞIMA İDMANLARA ÇIKIYORUM

Kameni, “Yeni teknik direktör Aykut Kocaman geldiğinde, beni dışladı. Cocu döneminde de sebepsiz yere oynamadım. Şimdi de tek başıma idmanlara çıkıyorum ve sonra evimin yolunu tutuyorum. Yazın takımdan ayrılmayı umut ediyorum. Ancak bunu hiçbir şey hissetmeden yapacağım. Bu gerçekten çok nahoş bir durum ve kendinize nasıl bir dünyada yaşadığınızı sorma aşamasına geliyorsunuz” dedi.

SİGARA İÇİLMESİ BENİ KÖTÜ ETKİLEDİ

Kameni sözlerini şöyle noktaladı:"Türk futbolu çok ilginç. Akıl almaz, bambaşka bir dünya... Buraya gelmeden önce bana çok farklı şeyler söylemişlerdi. Statta çok fazla sigara içildiğinden sürekli dumanlar geliyor..Bu durum beni etkiledi. Van Persie, Pepe, Sneijder, Podolski gibi yıldızlar da buradan kötü bir şekilde ayrılmıştı."







