İspanyol hakem: Koronavirüsü İstanbul'a yaymaktan korktum

FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Bourges'i İstanbul'da 84-75 mağlup etmişti.

12 Mart'ta oynanan maçın hakemlerinden biri olan İspanyol Esperanza Mendoza Holgado, sonrasında büyük panik yaşadı.

"VİRÜSÜ İSTANBUL'A YAYMAKTAN KORKTUM"

Esperanza, "Fenerbahçe maçından önce koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncunun maçını yönettiğimi öğrendim. Bana bulaşmasından korktum. Daha da fazlası virüsü İstanbul'da yayacağım düşüncesinden çok korktum. Aslında bu korkudan çok, ağır bir sorumluluktu. Kendimi eve kilitledim. Sağlığım iyi ama evde çok sıkılıyorum. Bazı akrabalarım öldü. Durum çok kötü." dedi.