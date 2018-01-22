İspanyollar Arda'nın ilk golünü yorumladı

Arda Turan, Medipol Başakşehir forması ile uzun bir aranın ardından Türkiye'de ilk maçına çıkarken, takımının 3. golünü çok şık bir şekilde kaydetti. Arda'nın bu golü, İspanyol basınında da geniş yankı uyandırdı.

İspanyol Marca gazetesi: ''Arda Turan, Medipol Başakşehir'deki ilk maçında güzel bir gol attı'' başlıklı haberinde, milli yıldızın Bursaspor ağlarına kaydettiği golün videosunu okuyucuları ile paylaştı.

(Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)

KALİTELİYDİ AMA TEMBELDİ

Haberin altına, İspanyol futbolseverler çok fazla şekilde yorumda bulunurken, ana görüş; Barcelona'nın Arda'yı yanlış bir şekilde takımdan yolladığı oldu.

İşte Marca'daki bazı taraftar yorumları:



''Bana kalırsa Arda, Barcelona'da kalması gereken, farklı tipte bir oyuncuydu. Oynadığı zaman çok katkı veriyordu, neden böyle bir şey yaptılar anlamadım.''



''Arda sonunda Barcelona buhranını atlatıp, gerçek bir oyuncu gibi oynamaya başlamış''