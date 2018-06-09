İspanyollar Schalke'nin genç yıldızına talip

Schalke 04'ün 21 yaşındaki defans oyuncusu Thilo Kehrer, İspanyol kulüplerinden büyük talep görüyor.

Başarılı bir sezonu geride bırakan Schalke 04, kadrosunda bulundurduğu genç yeteneklerle, bu transfer sezonunda Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgi noktası oldu. Schalke 04 forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Thilo Kehrer, özellikle İspanyol kulüpleri tarafından büyük talep görüyor.

Transfer sezonun başında Barcelona'nın yeni sportif direktörü Eric Abidal tarafından istenen ama yüksek maliyetinden dolayı transferi askıya alınan Thilo Kehrer, şimdi de Valencia ve Real Madrid tarafından talep görüyor.

Bu artan talebin transferi erteleyen Barcelona için oyuncunu bedelini arttıracağı düşünülüyor.