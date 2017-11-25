İspanyollara göre Arda iki takımdan birine gidecek

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, sakatlığını atlatmasına rağmen bugün (24 Kasım) yapılan antrenmanda da dişinde yaşadığı problemden dolayı yer almadı.

Dişindeki problem nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Arda Turan'ın yapılan kontrollerden sonra diş iltihabı olduğu ortaya çıktı. Barcelona sağlık heyeti, Arda Turan için antibiyotik tedavisine başladı.

OCAK AYINDA AYRILACAK

Katalan medyası Arda Turan'ın antrenmanı yarıda bırakmasını manşetlerine taşırken, milli oyuncunun bu sezon birçok antrenmanda sorun yaşadığının altını çizdi.

Katalan medyasına göre Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen ve son dönemde sürekli sakatlık problemleriyle gündeme gelen Arda Turan, Ocak ayında takımdan ayrılacak.

SPORT: HER GEÇEN GÜN BİR KEZ DAHA GÖRÜLÜYOR

Katalanlara göre Arda Turan için masada iki ihtimal bulunuyor. 30 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında ya Galatasaray'a geri dönecek, ya da kendisiyle ilgilenen Monaco'yu tercih edecek.

Sport'taki haberde 'Barcelona Arda Turan için ödediği bonservise yakın bir bedel kazanmak istiyor ancak bunun gerçekleşemeyeceği her geçen gün bir kez daha görülüyor' ifadelerine yer verildi.

Arda Turan için geçtiğimiz günlerde Monaco iddiaları ortaya atılırken, Galatasaray da uzun süredir milli oyuncuyla yakından ilgileniyor. Tecrübeli oyuncunun Ocak ayında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.