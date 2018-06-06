İspanyollara göre Zidane Katar'ı çalıştıracak

Real Madrid'le 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra sürpriz bir şekilde görevinden istifa eden Zidane'ın yeni adresi belli oldu.

YILLIK 50 MİLYON EURO

İspanya'nın önde gelen spor gazeteleri arasında yer alan AS'ın haberine göre Zidane, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Katar'dan gelen teklifi kabul etti.

Katar Futbol Federasyonu'nun, Fransız hocaya milli takımın başına geçmesi için 4 yıllık sözleşme üzerinden senelik 50 milyon euro (269 milyon TL) vereceği öğrenildi.

Katar'ın Zidane'a bu teklifi yapmasındaki en büyük etken ise 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenecek olması. Ev sahibi olacağı turnuvada başarılı olmak isteyen Katar'ın bu teklifi kabul edilirse, Fransız hoca Katar'ı Dünya Kupası'nda da çalıştıracak.