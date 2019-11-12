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İsrail'de otoparkı gösteren VAR

İsrail'de oynanan Maccabi Haifa-Beitar Jerusalem mücadelesinde, hakem VAR'dan pozisyonu incelemek isterken kameralar birden otoparkı gösterdi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

| Haber Merkezi
İsrail'de otoparkı gösteren VAR
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İsrail Ligi'nde Maccabi Haifa sahasında Beitar Jerusalem'i konuk etti.

Ev sahibi Maccabi'nin 3-1 kazandığı karşılaşmanın son dakikasında daha önce görülmemiş bir VAR incelemesi yaşandı.

OTOPARK KAMERASINA BAĞLANDI

Tartışmalı bir pozisyonu izlemek için VAR'ın başına giden hakem, sistemin birden otoparka kamerasına bağlanmasıyla şok oldu.

Televizyon ekranlarına yansıyan inceleme esnasında otoparkı gören taraftarlar da kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

VAR'da yaşanan bu talihsiz olay kısa süre içinde düzeltildi.

İsrail'de otoparkı gösteren VAR - İZLE

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