İsrail'de otoparkı gösteren VAR

İsrail Ligi'nde Maccabi Haifa sahasında Beitar Jerusalem'i konuk etti.
Ev sahibi Maccabi'nin 3-1 kazandığı karşılaşmanın son dakikasında daha önce görülmemiş bir VAR incelemesi yaşandı.
OTOPARK KAMERASINA BAĞLANDI
Tartışmalı bir pozisyonu izlemek için VAR'ın başına giden hakem, sistemin birden otoparka kamerasına bağlanmasıyla şok oldu.
Televizyon ekranlarına yansıyan inceleme esnasında otoparkı gören taraftarlar da kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
VAR'da yaşanan bu talihsiz olay kısa süre içinde düzeltildi.