İsrail'de otoparkı gösteren VAR

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

1 Sabriye Şengül, kafes dövüşünde Türkiye'yi temsil edecek Kafes dövüşünde Türkiye'yi ilk kez temsil edecek olan kadın boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, 23 Kasım'da İngiltere'de çıkacağı Bellator Londra maçına hazırlanıyor.

2 İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor İspanya'da futbol gelirlerini artırmak amacıyla planlanan 4'lü final organizasyonlu İspanya Süper Kupası, 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynanacak.

3 MKE Ankaragücü, Metin Diyadin ile sözleşmesini bitirdi Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi.

4 Hasan Ali: Şampiyonluğa inanıyoruz Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım, bu sezon şampiyon olacaklarına inandıklarını ifade etti.

5 Mustafa Cengiz: Şu aşamada seçim yok Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim iddiaları hakkında, "Galatasaray'ın seçimden daha önemli konuları var, zamanı geldiğinde bunu düşünebiliriz " şeklinde konuştu.

6 Erol Bulut: İnançları güçlü biriyim Alanyaspor'la başarılı bir grafik çizen Erol Bulut, maçlara çıkmadan önce dua ettiğini söyledi.

7 Ersun Yanal'ın yönetime sunduğu transfer raporu Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, devre arasında 4 futbolcunun satılması için rapor verdi. Deneyimli hoca, Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın da alınmasını talep etti.

8 Andone'nin bağlarında yırtık var Galatasaray, Rumen golcü Andone'nin iç yan bağlarından tam, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

9 Oyundan çıkan Ronaldo, Sarri'ye tepki gösterdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçından sonra ligdeki Milan mücadelesinde de oyundan alınan Ronaldo, Sarri'ye kızıp stattan erken ayrıldı.