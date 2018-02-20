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Issiar Dia, hayal kırıklığı yaşattı

Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında Fransa Nancy takımından büyük umutlarla transfer ettiği golcü Issiar Dia, istikrarsızlığıyla hayal kırıklığına neden oldu.

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Issiar Dia, hayal kırıklığı yaşattı

Senegalli oyuncu Dia, 22 haftası geride kalan Süper Lig’de toplamda 6 karşılaşmada on birde sahaya çıkarken, 4 müsabakaya da sonradan dahil oldu.

BEKLENENİ VERMEDİ

Malatyaspor’un, Fransa’nın Nancy takımından transfer ettiği Dia, performansıyla da hayal kırıklığına neden oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Senegalli, yaklaşık 2 milyon Euro’ya mal olduğu Malatyaspor’da bekleneni bir türlü veremedi. Sarı-kırmızılı takımla 6’sı ilk on bir olmak üzere toplamda 10 maça çıkan Dia, kupada ise 3 maçta forma giydi.

İki kez kasık sakatlığı yaşayan ve hala sakatlıkla boğuşan golcü futbolcu, sözleşme maliyetinden dolayı devre arası gönderilememişti. Dia’nın Malatyaspor ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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