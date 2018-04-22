İstanbul Cup başlıyor

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta ana tablo maçları 23 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Esenyurt'taki Garanti Koza Park'ta bir hafta sürecek turnuvaya kadın tenisinin önemli isimleri katılacak.

WOZNİACKİ BOY GÖSTERECEK

WTA dünya klasmanının 2 numarası Caroline Wozniacki, turnuvada 1 numaralı seribaşı olarak boy gösterecek. Wozniacki'nin yanı sıra Svetlana Kuznetsova, Agnieszka Radwanska, Shuai Zhang, Ekaterina Makarova, Sorana Cirstea, Irina Camelia Begu gibi WTA'de ilk 40 içinde yer alan tenisçiler de şampiyonluk mücadelesi verecek.

ÇAĞLA BAŞARISINI TEKRARLAMAK İSTİYOR

Bu turnuvayı 2016 yılında kazanan Çağla Büyükakçay, bu başarıyı bir kez daha tekrarlamak için korta çıkacak. Ana tabloda Türkiye'nin genç tenisçileri Ayla Aksu ile İpek Öz de yer alacak. Başak Eraydın ve Melis Sezer ise eleme maçlarını kazanarak ana tabloya yükselecek 6 tenisçi arasına adlarını yazdırmaya çalışacak.